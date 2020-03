SP controla rebelião e recaptura 611 presos

O governo do estado afirmou que controlou na manhã desta terça-feira o último foco de tensão na cadeia de Tremembé, no Vale do Paraíba, e assim encerrou as rebeliões e fugas que foram provocadas pelas determinações para evitar a disseminação do coronavírus no sistema prisional.

Na segunda-feira, 1,4 mil detentos fugiram de cadeias em Mongaguá, no litoral, e Porto Feliz, Sumaré e Tremembé, no interior. Mirandópolis registrou rebelião.

De acordo com a SAP (Secretária da Administração Penitenciária), 611 haviam sido recapturados até a noite de ontem. As fugas em massa ocorreram depois que a Justiça impediu a saída temporária de Páscoa.

Ao menos 34 mil detentos deixariam as cadeias, mas o temor de que pudessem contrair o coronavírus e depois espalhar a doença para outros presos quando retornassem motivou a suspensão do benefício.