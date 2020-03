Previsão do Tempo: pancadas de chuva caem nesta quinta-feira em SP

A quinta-feira (19) começa já com sol e temperatura em elevação.

Ao longo da tarde, uma frente fria se aproxima e traz instabilidade para a capital paulista. Podem ocorrer pancadas fortes de chuva, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.



Podem ocorrer, ainda, alagamentos. As pancadas mais fortes ocorrem no fim da tarde, mas continuam no decorrer da noite.

Os termômetros oscilam entre 20°C e 31°C.