Mega-Sena deve fazer um novo milionário nesta quarta; são R$ 12,5 milhões

A Mega-Sena desta quarta-feira está acumulada e promete um prêmio tentador para o felizardo que acertar as seis dezenas que serão sorteadas a partir das 20h pela Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50.

O Metro Jornal acompanha o sorteio ao vivo pelo site e divulga um post com as dezenas sorteadas assim que o resultado é confirmado pela Caixa. Acompanhe e atualize esta página para saber o resultado.



Sorteio Anterior



Ninguém acertou as seis dezenas no sorteio do último sábado (14), e mais uma vez o prêmio acumulou.

No entanto, 45 apostadores acertaram a quina e cada um levou para casa R$ 43,2 mil.

Clique aqui para ver os números do sorteio anterior.