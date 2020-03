Home office com as crianças em casa: como manter a mente sã

Em 2017, um correspondente da BBC News, Robert Kelly, ficou famoso por um vídeo em que fazia uma transmissão ao vivo de casa quando foi interrompido por seus filhos – e, depois, pela esposa que entrou no escritório para tirar as crianças de lá. Em época de coronavírus, crianças em casa e trabalho remoto, imprevistos como esse podem ocorrer – e os pais não devem se apavorar. Fazer trabalho remoto nem sempre é a maravilha que alguns idealizam. Fazer os pequenos entenderem que os pais estão em casa, mas não disponíveis para brincar com eles, pode ser um desafio. A seguir, preparamos algumas dicas de como lidar com a rotina de home office com base em sugestões feitas por especialistas em recursos humanos. Confira.

Conversa

Fale com o seu filho sobre o que está acontecendo e porque você precisa trabalhar de casa. O assunto está por toda a parte e as crianças não podem ficar de fora disso. Algumas até podem se assustar com as notícias sobre mortes e tantas mudanças juntas, mas mostrar que é possível se prevenir da doença vai servir para tranquilizá-las. Use linguagem adequada à idade do seu filho.

Rotina

Faça um planejamento das atividades junto com as crianças, prevendo os horários para as refeições, o momento de trabalho e, se possível, uma pausa (ainda que curta) para brincar um pouco com o seu filho. Reserve as tarefas mais elaboradas para quando estiver com mais energia – e as crianças mais tranquilas. Deixe assuntos administrativos e tarefas mais simples para os períodos em a casa pode ficar mais agitada – e há maior probabilidade de as crianças interromperem.

Combinados

Se você está sozinha em casa com o seu filho, pergunte a ele o que ele quer fazer enquanto você trabalha. Separe brinquedos e pense em atividades que ele pode realizar enquanto você trabalha. Se ele vai desenhar, por exemplo, pode sentar na mesa ao seu lado por um tempo.

Figurino

Tem gente que sonha em poder trabalhar de casa usando a roupa que quiser – inclusive, o pijama. Mas há quem diga que o que você veste pode afetar o seu pensamento. É como se as pantufas mandassem uma mensagem ao cérebro dizendo para relaxar. Tomar um banho e vestir-se de maneira apresentável ajuda a reforçar o compromisso com o trabalho.

Intervalos

Seja em casa ou no escritório, especialistas orientam a não ficar muito tempo sentado. É preciso movimentar-se a cada uma hora para ir ao banheiro e ou beber água. Aproveite as pausas para dar uma pequena atenção aos pequenos – eles vão adorar.

Escapadas

Aproveite telefonemas e ligações em áudio para ir ao quintal ou ficar na varanda. Pesquisas mostram que sair da mesa e fazer algo diferente por alguns minutos pode servir de estímulo à criatividade. Aproveite o trabalho remoto, portanto, para melhorar seu desempenho.

Horários

Um dos perigos de trabalhar de casa é se exceder no tempo dedicado ao serviço. Defina um horário para começar, a pausa do almoço e o término. E procure chegar o mais perto disso possível.

Imprevistos

Tenha em mente que algumas situações podem ser embaraçosas – como atender o telefone e seu filho gritar chamando você porque brigou com o irmão, o cachorro latir ou o bebê começar a chorar. Esteja preparada, portanto, para lidar com imprevistos e se for o caso ser franca sobre eles, explicando que em tempo de coronavírus a família inteira está em casa.

Oportunidade

Poder trabalhar de casa neste período é um privilégio, se pensarmos nas empresas que ainda exigem a frequência de seus funcionários no escritório e nos profissionais de saúde e mesmo comerciantes que não têm essa opção. Portanto, já que é para ficar em casa, procure fazer com que essa rotina seja o mais tranquila possível e agradeça por ter um emprego e poder ajudar, de casa, na segurança de outras pessoas. Confie no seu filho e na sua capacidade de lidar com situações adversas.