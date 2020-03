Davi Alcolumbre testa positivo para coronavírus e está em isolamento

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), está com coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do senador.

"Depois de o primeiro exame dar negativo, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, refez o exame na noite de ontem (17) e, nesta quarta-feira (18), atestou positivo para covid-19."

"Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a (OMS) Organização Mundial da Saúde", diz a nota da assessoria.