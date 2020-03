Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta quarta, 18 de março

Medidas emergenciais de governos em várias partes do mundo para tentar conter os efeitos do coronavírus na atividade econômica conseguiram melhorar o humor do mercado. Aqui, os investidores absorveram também o pacote de quase R$ 150 bilhões anunciado na véspera.

O dólar recuou 0,88%, a R$ 5,0024 na venda. Na segunda, a moeda saltou 4,86%, a R$ 5,0467 na venda, nova máxima recorde nominal e ganho percentual mais forte desde maio de 2017.

O Banco Central voltou a atuar no mercado e ofereceu US$ 2 bilhões em leilões de linha (venda de dólar à vista com compromisso de recompra), o que também ajudou a retirar pressão no câmbio.

O mercado aguarda agora a reunião do Banco Central, hoje, para definir a Selic, que está em 4,25% ao ano. “O mercado está prevendo um corte na Selic para 3,75%. A ideia é melhorar o nível de consumo, para aquecer a economia”, disse William Teixeira, analista da Messem.

