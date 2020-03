Bovespa cai 10% e tem 6º 'circuit breaker' em 8 dias

Com forte queda logo após a abertura, o Ibovespa teve novamente o “circuit breaker” acionado nesta quarta-feira (18). O mecanismo, que interrompe as negociações do principal índice da bolsa de valores brasileira, foi acionado pela sexta vez em oito dias.

Quando os negócios foram paralisados, às 13h18, o Ibovespa caía 10%, a 66.961 pontos. A bolsa abriu com 82.677,91 pontos, após alta na terça-feira (17) de 4,85%, resultado da busca de ações mais baratas.

Mesmo assim, desde a segunda-feira passada (9), o índice vem acumulando grandes quedas – foram 23,86% até terça (17). O pico da Ibovespa em 2020 ocorreu no dia 23 de janeiro, quando a bolsa chegou a 119.527 pontos. Desde o início do ano, a bolsa acumula perda de 35,47%.

