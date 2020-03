Recessão econômica global já é realidade, dizem especialistas

Diversas agências de classificação de risco emitiram comunicados e relatórios nesta terça-feira (17) informando que, por conta da alta disseminação do novo coronavírus (Sars-CoV-2), o mundo terá uma recessão econômica.

"A recessão global já está aqui", informou um relatório da Standard & Poor's, segundo o qual a falta de contatos entre as pessoas, ocasionando o isolamento, por toda a Europa causará o mesmo problema constatado na China: "um colapso na demanda".

LEIA MAIS:

EUA iniciam 1º teste em humanos de possível vacina contra coronavírus

Brasil confirma primeira morte por coronavírus no país; mais quatro são investigadas

Além disso, a propagação da doença está causando uma queda brusca nos fluxos de caixa o que, aliado à guerra do petróleo, causarão diversos calotes em vários setores.

Já o chefe economista do Morgan Stanley, Chetan Aya, destaca que essa recessão "será pior" que aquela registrada em 2001. Para o especialista, o coronavírus "causará um choque material na economia global".

Por sua vez, o Goldman Sachs informa que a queda nas econômicas europeias também será muito sentida por conta das incertezas causadas pela propagação do novo vírus.

"Mesmo com a incerteza alta, as nossas estimativas apontam uma queda [da economia] de cerca de 1% a 3%, respectivamente, no primeiro e segundo trimestre, antes de retomar o ano", destaca o documento dizendo que o golpe "será mais duro na Itália". No entanto, o relatório ressalta que também será necessário avaliar "os efeitos fortemente negativos na Alemanha, França e Espanha".