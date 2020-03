Recapturados 429 detentos que fugiram de penitenciárias de São Paulo

A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo informou que foram recapturados 429 presos que haviam fugido das penitenciárias de Mongaguá, na Baixada Santista, Tremembé, Porto Feliz e Mirandópolis, no interior do estado.

O órgão informou que a situação nos presídios foi controlada nesta terça-feira (17). Ao menos 172 dos 400 detentos que fugiram do Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá já foram recapturados.

De acordo com a secretaria, 834 presos fugiram no total nas quatro cidades. Os trabalhos de busca e captura continuam nesta terça-feira.

As fugas ocorreram após a Secretaria de Administração Penitenciária do estado ter suspendido as saídas temporárias por conta do coronavírus.

Segundo o órgão, contagens estão sendo feitas nos presídios e um balanço deve ser divulgado nas próximas horas. O policiamento segue reforçado nas redondezas das penitenciárias.

Tremembé

Em Tremembé, 64 fugitivos foram recapturados, de acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária). A rebelião ocorreu no presídio Dr. Edgard Magalhães Noronha, conhecido como Pemano. O número de presos que fugiram não foi informado, e uma nova contagem será feita nesta terça.