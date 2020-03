Previsão do Tempo: São Paulo tem sol e calor nesta quarta-feira

A quarta-feira (18) em São Paulo terá sol e calor, mas há possibilidade de chuvas isoladas no final da tarde.

O dia começa já ensolarado e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno de 19°C, enquanto as máximas podem superar 31°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

No final da tarde, o céu ganha mais nuvens, mas possíveis chuvas devem ocorrer apenas de forma de pancadas rápidas e isoladas na Grande São Paulo.