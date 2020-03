Microsoft lança mapa com casos de coronavírus atualizado em tempo real

O Bing, buscador da Microsoft, disponibilizou um mapa interativo com dados atualizados em tempo real dos casos de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, registrados pelo mundo. O serviço reúne informações da OMS (Organização Mundial da Saúde), do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos) e do ECDC (Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças) e divide os casos entre ativos, recuperados (ou seja, curados) e fatais.

Às 9h20, o portal registrava 186.718 casos de covid-19 no mundo, sendo 98.878 ativos, 80.373 recuperados e 7.467 fatais. As mortes estão concentradas principalmente na China (3.226) e na Itália (2.158). Já no Brasil, são 234 casos no total, sendo dois recuperados e nenhuma morte – duas pessoas estão internadas em estado grave no Rio de Janeiro.

Para os Estados Unidos, os dados estão disponíveis por Estado. Nova York e Califórnia são os que concentram o maior número de casos. Ao selecionar um país, a ferramenta apresenta as últimas notícias e vídeos em português e inglês envolvendo o local.