IPVA 2020: placa final 6 tem até esta quarta-feira para quitar imposto

Donos de carro com placa final 6 do Estado de São Paulo que optaram pelo parcelamento do IPVA 2020 têm até esta quarta-feira (18) para quitar a terceira e última parcela do imposto.

Para pagar, basta dirigir-se a qualquer agência bancária com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor). O proprietário de automóvel pode escolher entre pagar no guichê do banco, no caixa de autoatendimento, pelo Internet Banking ou em qualquer casa lotérica do país.

O calendário de cobrança continua até dia 24, de acordo com o final de casa placa. Confira: