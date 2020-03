Consulados dos EUA no Brasil cancelam entrevistas de vistos para imigrantes

A Embaixada dos Estados Unidos e os consulados no Brasil cancelaram as entrevistas de vistos para imigrantes e não imigrantes a partir desta terça-feira (17), por conta do novo coronavírus.

O solicitante que tiver a entrevista cancelada receberá um SMS ou e-mail e poderá remarcá-la quando o serviço for normalizado. A embaixada informou, por meio de nota, que retomará o atendimento o mais rápido possível, mas ainda não há data prevista.

Caso seja necessário viajar imediatamente, o órgão pede que o solicitante entre em contato por e-mail ou telefone para solicitar agendamento de emergência. As informações de contato podem ser consultadas aqui.

Norte-americanos que residem no Brasil também terão serviço emergencial. No entanto, os agendamentos de rotina – como renovação de passaporte – estão cancelados.

Os cancelamentos aplicam-se a Embaixada dos EUA em Brasília, consulados gerais do país em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e agências consulares em Manaus, Fortaleza e Salvador.