Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta terça, 17 de março

Foi mais um dia pânico no mercado financeiro em meio ao avanço do coronavírus e dúvidas sobre a capacidade de bancos centrais e governos de lidar com a crise.

O dólar teve um salto de 4,86%, a R$ 5,0467 na venda, nova máxima recorde nominal. Foi a maior alta desde a disparada de 8,15% do dia 18 de maio de 2017, o “Joesley Day”, depois de o empresário Joesley Batista ter divulgado áudios do então presidente Michel Temer.

O câmbio foi afetado adicionalmente por apostas de corte mais agressivo da Selic pelo Banco Central amanhã, após o Fed, o BC dos EUA, em novo movimento emergencial, derrubar o juro norte-americano para perto de zero no domingo.

Moeda atinge R$ 5,62 no pré-pago

O dólar também ficou mais caro nas casas de câmbio. Por volta das 20h, o turista encontrava a moeda americana entre R$ 5,51 e R$ 5,62 no cartão pré-pago, segundo o site Melhor Câmbio. Em espécie, a cotação estava entre R$ 5,27 e R$ 5,31. Já o euro custava de R$ 6,10 e R$ 6,17 no cartão pré-pago. Para compras em espécie, os valores estavam entre R$ 5,85 e R$ 5,95. A libra era negociada entre R$ 6,84 e R$ 6,87 no cartão pré-pago e de R$ 6,57 a R$ 6,86 em espécie. Os valores incluem impostos.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

Dólar

Euro

Bitcoin