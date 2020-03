Associação de Shoppings Centers recomenda redução de horário

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) recomenda aos empreendimentos localizados em áreas com casos confirmados da Covid-19 passem a funcionar em horário reduzido a partir desta quarta-feira.

A recomendação é que os estabelecimentos fiquem abertos das 12h às 20h, horário adotado atualmente aos domingos e feriados.

A Abrasce possui atualmente 385 shoppings associados no país.

Segue comunicado completo:

A Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) informa que, atenta e preocupada com os riscos à saúde, por meio de diálogo frequente e em cooperação com as diretrizes do Poder Público no combate ao Coronavírus (COVID-19), recomenda aos seus associados com empreendimentos localizados em áreas com casos confirmados, que funcionem, a partir de quarta-feira (18/03), em horário reduzido, das 12h00 às 20h00, observando-se as regras contratuais aplicáveis.

Solicitamos que os shoppings localizados em áreas que não tiveram nenhum caso confirmado monitorem a evolução do assunto e compartilhem as informações.

Tal medida atende a solicitação dos lojistas e está alinhada com a recomendação do Poder Público para a redução de circulação de pessoas sem, todavia, paralisar totalmente as atividades econômicas, em especial os serviços de utilidade pública em funcionamento, como bancos, farmácias, laboratórios e supermercados, por exemplo.

A Associação entende que tais medidas, somadas às ações preventivas individuais, tais como higienização das mãos, cuidados redobrados com a limpeza e espaçamento de mesas nos locais de alimentação, colaboram com os esforços de combate à epidemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

A ABRASCE, desde o início das primeiras notícias relacionadas à disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19), acompanha de forma atenta a evolução do tema e seguirá atuando para ajudar o país a passar por este momento.