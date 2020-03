Coronavírus: saiba quais são os países que proibiram a entrada de turistas

Como medida emergência por conta da pandemia de coronavírus, há muitos países que proibiram a entrada de turistas. Confira alguns deles:

Espanha

Já na Espanha as viagens, durante os próximos 15 dias, só serão permitidas em casos de emergência, como: cuidado de idosos ou crianças. O governo ainda reduzirá em 50% os voos na próxima semana.

Chipre

O país proibiu a entrada de pessoas que não sejam locais ou da União Europeia.

Portugal

A partir desta segunda (16), Portugal fecha sua fronteira com a Espanha para impedir o ingresso de turistas.

Eslováquia

O país está quarentena e vetou a entrada de estrangeiros.

Noruega

Governo decidiu impedir a entrada de turistas.

República Tcheca

Governo determinou o fechamento da fronteira para turistas.

Colômbia

O país também barrou a entrada de estrangeiros.

Chile

O presidente do Chile anunciou, nesta segunda-feira (16) que fechará as fronteiras do país.

Outros países

É provável que nos próximos dias a Alemanha, Paraguai e Peru também sigam a mesma posição.