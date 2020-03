Sesc fecha todas as unidades em SP a partir de terça

O Sesc São Paulo fechará todas as 43 unidades em todo o Estado a partir desta terça (17) até o dia 31 de março.

A medida quer evitar a disseminação do novo coronavírus, de acordo com assessoria do diretor regional Danilo Santos de Miranda.

Nesse período, toda a programação cultural, esportiva e de atendimento social estará suspensa em qualquer unidade do Sesc.