São Paulo tem nova semana sem linha 15-Prata

A linha 15-Prata do Metrô de São Paulo segue sem funcionar pelo 17º dia. O monotrilho da zona leste liga a estação Vila Prudente, da linha 2-Verde, a São Mateus.

A Secretaria de Transportes Metropolitanos anunciou a paralisação total da linha no dia 29 de fevereiro, após os pneus de um dos trens se romperem. A suspeita é de uma possível deformidade nas vias. O Ministério Público estadual já anunciou a abertura de um inquérito para apurar "possíveis irregularidades".

Enquanto isso, os passageiros utilizam ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).

A secretaria informou, na semana passada, que o retorno parcial do monotrilho deve ocorrer até o dia 23 de março. No entanto, a operação só deve ser normalizada a partir do dia 14 de abril.