Medo do coronavírus faz São Paulo amanhecer 'mais vazia'

São Paulo amanheceu com as ruas mais vazias nesta segunda-feira (16). Em meio a pandemia do coronavírus, parte dos trabalhadores está trabalhando em casa – o famoso home office – para se prevenir da doença.

O maior reflexo é visto no trânsito: até as 7h10, a cidade tinha 18 km de congestionamento. Em dias comuns, a média gira em torno de 30 a 42 km.

No entanto, quem não pode cumprir jornada em casa e não tem carro é obrigado a utilizar o transporte público, que também está mais vazio que o normal. É importante reforçar que o rodízio de veículos funciona normalmente na capital paulista.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, muitos pais já não levaram os filhos para o colégio nesta segunda-feira. Em uma escola municipal de educação infantil visitada pela reportagem da Rádio Bandeirantes, o movimento foi 30% menor nesta manhã.

O governo estadual e a Prefeitura de São Paulo já determinaram a interrupção total das aulas a partir da próxima segunda-feira (23).