Rio de Janeiro tem primeiro paciente em estado grave com coronavírus

O Rio de Janeiro tem o primeiro caso de um paciente com o novo coronavírus em estado grave. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o homem é um idoso de aproximadamente 60 anos.

Ainda não há informações sobre onde o paciente contraiu o vírus. Ele está internado em um hospital particular.

Até o momento, são 24 casos confirmados e 95 suspeitos no estado do Rio de Janeiro. Com o aumento dos registros da doença, as autoridades tomaram algumas medidas de prevenção, como a proibição de grandes aglomerações e a suspensão das aulas. Mesmo assim, as pessoas estão indo aos supermercados para estocar comida.

Por outro lado, as praias no último final de semana ainda ficaram lotadas na capital fluminense.