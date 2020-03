Quina 5221: Veja os números sorteados nesta segunda-feira, 16 de março

O concurso 5221 da Quina vai pagar nesta segunda-feira (16) um prêmio de R$ 700 mil ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados nesta segunda-feira, 16 de março:

09 – 39 – 40 -52- 59

No sorteio deste sábado-feira (14), um sortudo acertou as cinco dezenas e levou para casa R$ 7,7 milhões. Além disso, 37 pessoas fizeram a quadra e cada uma ganhou R$ 16 mil. Clique aqui para ver o resultado do sorteio anterior.