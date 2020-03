Previsão do Tempo: São Paulo terá tempestade nesta terça-feira

Há previsão de tempestades de intensidade moderada para esta terça-feira (17) na cidade de São Paulo. Com as temperaturas ainda altas, uma chuva típica de verão deve cair entre tarde e noite.

O céu estará mais nublado do que ontem do início ao fim do dia, mas o sol ainda aparece e levanta as temperaturas até uma máxima de 30ºC. A mínima fica em 21ºC.

Haverá sensação de tempo abafado no decorrer do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. A umidade do ar terá índices entre 40% e 95%.

A partir da tarde, a chuva cairá na forma de pancadas isoladas com forte intensidade e potencial para a formação de alagamentos, com risco de queda de granizo e rajadas de vento.