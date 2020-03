Coronavírus: parada gradual em escolas de São Paulo começa nesta segunda

As aulas da rede pública estadual e municipais de São Paulo e de Santo André estão sendo gradativamente suspensas a partir desta segunda-feira (16). Até o final desta semana, os pais devem se organizar para a suspensão total de atividades escolares a partir do próximo dia 23.

A decisão foi tomada para conter a transmissão do novo coronavírus e será usada para a adaptação das famílias, segundo o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares.

A recomendação é de não deixar as crianças com avós, parentes ou cuidadores com mais de 55 anos – sujeitos a mais complicações da doença. A covid-19 é de baixo risco para crianças, mas elas podem ser transmissoras para os familiares.

Ao longo desta semana, as escolas estarão abertas, com atividades normais e orientações aos alunos sobre o covid-19. Nas redes estadual e municipal da capital, não há previsão para o retorno das aulas. As crianças que já possuem as estruturas recomendadas para não ir à escola podem faltar a partir desta segunda.

A Secretaria Estadual da Saúde também recomenda que escolas particulares adotem a suspensão gradual das atividades.