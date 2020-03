Jovem de 17 anos é encontrado morto em Paraisópolis

O corpo do estudante Mateus Gomes, de 17 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (15) na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo.

O jovem foi morto após ser sequestrado na noite de sábado (14). Ele saiu de casa no Jardim Irene, região do Capão Redondo, onde morava com a mãe e a tia, e foi até Paraisópolis para assistir a um jogo de futebol com amigos. Mateus sumiu por volta das 14h – testemunhas afirmam que ele foi levado por dois homens em um carro sedan branco.

Veja também:

Homem é preso em flagrante por estuprar mulher em passarela de Santo André

Bispo que se reuniu com Papa Francisco testa positivo para Covid-19

O corpo do estudante foi encontrado na rua Coronel Francisco de Oliveira Simões, na Vila Andrade, zona oeste da cidade. Ele foi enterrado nesta segunda-feira (16) no Cemitério da Paz, em Embu das Artes, Grande São Paulo.

O jovem era bolsista no Colégio Visconde de Porto Seguro, no Morumbi, e tinha acabado de ganhar uma bolsa para começar a cursar administração na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O caso foi registrado pelo 89º DP (Morumbi) e é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa).