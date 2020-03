Efeito coronavírus: Trânsito em São Paulo cai 44% nesta segunda-feira

O trânsito da capital paulista teve uma queda de 44% no movimento desse início de semana. A CET informou números mais baixos em comparação com a segunda passada.

Às 7h, a cidade registrou 18 km de congestionamento, sendo que a média gira em torno de 30 a 42 km. Às 8h30, o maior pico de diferença, 47 km de lentidão em comparação aos 84 da segunda passada.

No Viaduto do Chá, região central de São Paulo, a movimentação era muito menor se comparada a um dia útil normal.

Já no centro comercial da capital, a Av. Faria Lima, o dia foi semelhante aos outros, ou seja, as empresas devem decidir sobre o trabalho remoto nesta segunda.

Um levantamento sobre a movimentação no transporte público será divulgado apenas no fim do dia.