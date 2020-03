Coronavírus: Witzel decreta situação de emergência no Rio de Janeiro

O governador do Rio, Wilson Witzel, anunciou que vai decretar situação de emergência no Estado para justificar as novas medidas para controle do coronavírus.

O atendimento em bares e restaurantes da cidade será reduzido a um terço do normal. A recomendação do governo é que a comida seja comprada para levar ou por meio de serviços de entrega.

As lojas dos shopping ficarão fechadas e apenas as praças de alimentação estarão abertas, também com 1/3 do funcionamento.

Segundo o Ministério da Saúde, 31 casos estão confirmados no Estado. A Secretaria estadual de Saúde confirmou nesta segunda, 16, o primeiro paciente em estado gravíssimo.

O Estado já havia adotado uma série de medidas preventivas.

Além de decretar o fechamento de escolas e faculdades públicas e particulares, o governador Wilson Witzel já tinha pedido que o carioca não fosse à praia, cinema, teatro e shows para evitar aglomerações.