Coronavírus: São Paulo terá UBS aberta nos fins de semana

A Prefeitura de São Paulo anunciou que 131 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da capital devem passar a funcionar aos fins de semana. Segundo a prefeitura, a medida entra em vigor “o mais breve possível” – assim que forem contratados médicos para viabilizá-la.

A ação visa ampliar os atendimentos de pacientes sem sintomas graves de covid-19, causada pelo novo coronavírus, e deixar os hospitais livres para quadros sérios, como os de falta de ar.

Além disso, a prefeitura informou que, em 20 dias, a cidade deve ter à disposição mais 300 leitos. As férias e licenças de funcionários da rede estadual da Saúde estão suspensas por 60 dias.

Mais medidas

O governador João Doria (PSDB) anunciou no domingo (15) mais medidas de restrição no estado, válidas a partir de terça-feira (17). Servidores públicos com mais de 60 anos, à exceção das áreas de saúde e segurança, deverão trabalhar de em casa. Museus, bibliotecas e centros culturais vinculados ao estado ficarão fechados por até 30 dias.