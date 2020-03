Coronavírus: jovens se oferecem para ajudar idosos a lidarem com a pandemia

Uma onda de solidariedade tomou conta de Portugal. Por causa do coronavírus, os portugueses começaram a distribuir bilhetes com os quais oferecem ajuda aos idosos, grupo de maior risco em caso de infecção.

De acordo com o Portal Raízes, a iniciativa de jovens tomou conta de vizinhanças e redes sociais. Eles se dispõem a fazer compra em farmácias e supermercados para evitar que os mais velhos se exponham.

Vamos todos fazer a nossa parte. Caso se sintam à vontade, recomendo que façam o mesmo e que partilhem a ideia. Vamos minimizar os danos. Vamos salvaguardar os nossos. Posted by Bruno Freitas on Friday, March 13, 2020

“Informo que, perante a pandemia Covid-19 e consequente estado de alerta imposto pelo nosso governo, e tendo em conta que o contágio é mais perigoso em pessoas com mais de 65 anos, disponibilizo-me a ir ao supermercado ou farmácia, caso necessitem. O vosso vizinho do 2º E, Bruno Freitas.”

Reprodução/Portal Raízes

“Aos vizinhos. Tendo em conta a situação complicada que todos vivemos, aos vizinhos que, pela idade ou complicações de saúde, estejam neste momento com receio de se deslocarem à rua, disponibilizo-me para ajudar com coisas simples, como ir ao supermercado ou à farmácia, ou outra necessidade que considerem mesmo importante. Ninguém é uma ilha. Atenciosamente, Inês, a vizinha do 2D.”