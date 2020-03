‘Como fazer álcool em gel’ é assunto mais procurado; isso funciona?

O segundo assunto mais procurado nesta segunda-feira (16), de acordo com o Google Trends, é como fazer álcool em gel. Com a dificuldade de encontrar o produto em farmácias e supermercados, muitas pessoas acabam recorrendo as fórmulas compartilhadas na Internet. No entanto, a questão que fica é:

Álcool em gel caseiro, de fato, funciona?

"O principal perigo é que não fazemos corretamente ou seguimos uma receita com eficácia duvidosa", disse à BBC News Mundo o dermatologista Antonio Clemente Ruíz de Almirón, porta-voz da Academia Espanhola de Dermatologia e Venereologia.

"Estamos confiando na internet e, com o alerta social que está ocorrendo, existe muito engano, receitas caseiras que não têm eficácia comprovada. A disseminação de tudo isso pode levar as pessoas a confiar em algo que realmente não tem eficácia comprovada contra o vírus ou que pode até ser prejudicial à pele", diz o especialista.