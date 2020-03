Chuva: São Paulo tem alerta para alagamentos

A chuva que cai sobre a capital paulista nesta segunda-feira (16) gerou estados de alerta e de atenção emitidos pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Há iminência de transbordamento do córrego Lajeado, no Itaim Paulista, próximo à rua Manuel B. de Lima. Há também iminência de transbordamento em Itaquera, do rio Verde, na rua Cunha Porã.

Houve transbordamento do Rio Aricanduva, na altura da Av. Aricanduva com a Rua Dorival Lourenço da Silva.

Permanecem em estado de atenção para alagamentos as seguintes regiões: