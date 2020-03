Casos de coronavírus no mundo superam China pela 1ª vez

Os casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) fora da China superaram pela primeira vez o total de contágios registrado pelo país asiático, onde a epidemia teve início.

Segundo o mapa de casos em tempo real feito pela Universidade John Hopkins, a China contabiliza 81.020 pessoas contaminadas, enquanto o restante do mundo já tem mais de 88,3 mil, sendo que quase 30% (24.747) se concentram na Itália.

Até o momento, 3.217 pessoas morreram na China, contra cerca de 3,3 mil nos outros países. O gigante asiático registrou apenas 16 novos casos neste domingo (15), sendo quatro em Wuhan, ex-epicentro da epidemia, e 12 "importados".

Recentemente, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que o país já tinha superado o pico dos contágios. No restante do mundo, no entanto, o coronavírus continua se espalhando, especialmente na Europa, o que fez a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar uma pandemia.