Bovespa tem novo 'circuit breaker' após queda de mais de 12%

Com forte queda logo após a abertura, o Ibovespa teve novamente o “circuit breaker” acionado nesta segunda-feira (16). O mecanismo, que interrompe as negociações do principal índice da bolsa de valores brasileira, foi acionado pela quinta vez nos últimos seis pregões.

Quando os negócios foram paralisados por meia hora, às 10h24, o Ibovespa caía 12,53%, a 72.321,99 pontos. A bolsa abriu com 82.677,91 pontos, após alta na sexta-feira de 13,91%, resultado da busca de ações mais baratas.

Mesmo assim, desde a segunda-feira passada (9), o índice vem acumulando grandes quedas – foram 15,68% até sexta, pior desempenho semanal desde outubro de 2008. O pico da Ibovespa em 2020 ocorreu no dia 23 de janeiro, quando a bolsa chegou a 119.527 pontos. Desde o início do ano, a bolsa acumula perda de 28,51%.

