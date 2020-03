Bispo que se reuniu com Papa Francisco testa positivo para Covid-19

Um bispo francês que se encontrou com o papa Francisco no último dia 9 de março testou positivo para a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Emmanuel Delmas, chefe da Diocese de Angers, esteve no Vaticano para uma visita "ad Limina Apostolorum", a viagem que todos os bispos têm de fazer a cada cinco anos para se encontrar com o Papa e ir aos túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo.

Veja também:

Apesar de sintomas, Luan Santana testa negativo para coronavírus

Bovespa tem novo ‘circuit breaker’ após queda de mais de 12%

O boletim da Sala de Imprensa do Vaticano divulgado em 9 de março confirma que Francisco recebeu naquele dia uma série de bispos da Conferência Episcopal da França, incluindo o monsenhor Delmas.

Segundo a Diocese de Angers, o bispo sentiu os primeiros sintomas durante sua estadia em Roma, mas sua condição "não suscita preocupação no momento". Jorge Bergoglio chegou a cancelar audiências no fim de fevereiro e no início de março por causa de um resfriado, e o encontro com os prelados franceses marcou a retomada de sua agenda de reuniões.