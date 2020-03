VUC tomba e trava pista expressa da rodovia Presidente Dutra

O motorista que usa a pista expressa da rodovia Presidente Dutra encontra bastante trânsito na manhã desta segunda-feira (16). As faixas no sentido Rio de Janeiro foram bloqueadas no quilômetro 227, em Guarulhos, após um acidente de trânsito.

Segundo a concessionária CCR Nova Dutra, responsável pela via, um VUC (Veículo Urbano de Carga) tombou no local e equipes trabalham na retirada do veículo. Não há informações sobre feridos. O local chegou a registrar dois quilômetros de congestionamento. No sentido de São Paulo, as pistas local e expressa na chegada à capital também estão lentas devido ao excesso de veículos.

