Procura por papel higiênico e macarrão cresce nos supermercados após anúncio de pandemia

A procura por produtos como papel higiênico, arroz, leite, macarrão e álcool em gel nos supermercados da cidade de São Paulo aumentou após a pandemia do coronavírus.

Em uma loja, as prateleiras de álcool em gel estavam vazias e, segundo o gerente, já não havia o produto desde a sexta, 13.

O costureiro Juvenal Camacho diz que até passou em um supermercado, mas já não tinha mais algumas mercadorias e foi obrigado a comprar em outro. Segundo a aposentada Vera Braga, alguns produtos estavam até caindo dos carrinhos das pessoas, de tão cheios, em um supermercado na Zona Oeste.

Mercados

Em nota, a Associação Paulista de Supermercados (Apas) informa que os supermercados são uma atividade essencial à sociedade e estão com os estoques normalizados, sendo que toda a cadeia de abastecimento está operando com regularidade e o abastecimento está com fluxo normal.

A Apas informa ainda que observou um aumento da frequência de consumidores em alguns estabelecimentos, mas que os supermercados estão preparados para atender a demanda e não há registro de desabastecimento nas lojas do estado de São Paulo.