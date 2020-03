Por coronavírus, Paulista Aberta está suspensa neste domingo

Para conter o aumento do número de casos de coronavírus, a Prefeitura de São Paulo anunciou hoje (14) a suspensão do programa Paulista Aberta exclusivamente para este domingo (15).

A medida foi determinada pelo prefeito em exercício, Eduardo Tuma, também responsável pelo decreto que cancela eventos com aglomeração de mais de 500 pessoas na cidade.

Assim, a Avenida Paulista estará livre para o tráfego de veículos durante todo o domingo.

A "Paulista Aberta" está em vigor desde junho de 2016, após decreto do então prefeito Fernando Haddad. O programa promove a aberturas de ruas aos domingos e feriados para as pessoas, vetando a passagem de carros, e desde seu início é responsável por parte do lazer de moradores e turistas em São Paulo.