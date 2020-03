Bolsonaro deve fazer novo teste de coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro deve ser submetido a um novo teste de coronavírus nos próximos dias, depois de ter anunciado que seu resultado foi negativo, revelou a imprensa brasileira nesta sexta-feira (13).

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a necessidade do novo exame se deve ao tempo que o mandatário passou no avião ao lado do secretário da Comunicação, Fabio Wanjgarten, que foi diagnosticado com a Covid-19 na última quinta-feira (12).

Em entrevista à TV Globo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também recomendou a repetição do teste, principalmente em decorrência do período de incubação do vírus.

De acordo com o protocolo, o exame deve ser feito em até sete dias. "Caso tenha sintomas, [pode ser feito] a qualquer momento", disse.

Mandetta ainda explicou que é preciso fazer um monitoramento para ver se Bolsonaro apresenta os sintomas de gripe, como febre. Em caso positivo, será preciso ele deslocar-se à unidade de saúde.

O protocolo da Operação Regresso, criado pelo Ministério da Saúde, prevê que Bolsonaro passe por um novo exame dentro de sete dias e realize uma terceira verificação em 14 dias. Nesse período, ele deve ficar em isolamento. Após esse procedimento, estará liberado.

Apesar da medida, no entanto, Bolsonaro disse que sua "vida segue normal", após ter testado negativo para Covid-19.

Ontem (13), a emissora de TV americana Fox News, citando o deputado federal Eduardo Bolsonaro, informou que o primeiro teste do presidente teria dado positivo. Logo depois, ele negou a informação.