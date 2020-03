Vídeo: traficante escondia crack dentro da bateria do carro

Uma esteticista de 25 anos, moradora de Foz do Iguaçu, teve seu carro Gol parado por policiais rodoviários federais na região de Cambé, norte do Paraná, para fiscalização de rotina.

Durante a vistoria dos documentos e do carro, a mulher se mostrou muito nervosa e entrou em contradição várias vezes sobre o destino de sua viagem, levantando suspeitas e fazendo os policiais intensificarem as buscas no veículo.

Não havia nada dentro do veículo ou no porta-malas, mas a revista do motor mostrou uma bateria falsa instalada e, em seu interior, oito tabletes de crack, somando 5 quilos de droga. A bateria verdadeira havia sido instalada no porta-malas pelos traficantes. O destino da droga, segundo a esteticista, era Paraíso do Norte, no Paraná.

Ela vai responder por tráfico de drogas e pode pegar até 15 anos de prisão.

Veja vídeo da Polícia Rodoviária Federal: