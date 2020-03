Veja eventos que foram cancelados ou adiados no Brasil pelo surto de coronavírus

Classificada como pandemia pela Organização de Saúde (OMS) na última terça-feira, 11, a doença tem sua transmissão facilitada em aglomerações. Até o momento, o País tem 137 casos confirmados do novo vírus.

Libertadores

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira, 12, a suspensão da Copa Libertadores. A decisão afeta os jogos marcados a partir do próximo domingo, 15, e é passível de novos ajustes. Além disso, as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 também foram adiadas.

SPFW

Principal evento de moda do País, a São Paulo Fashion Week cancelou os desfiles que ocorreriam entre 24 e 28 de abril. Os eventos serão replanejados para outra data. Já a temporada de outubro, que comemora os 25 anos do evento, está mantida.

Lollapalooza

O Lollapalooza Brasil, que aconteceria nos dias 3, 4 e 5 de abril, em São Paulo, foi adiado. O festival seria realizado mais uma vez no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, onde a produção tenta uma data para o segundo semestre do ano. As edições do Lolla Argentina e Chile também foram adiadas.

Shows

A violonista e cantora americana Lindsey Stirling acaba de cancelar os shows que faria na América do Sul. A artista tinha dois shows marcados no Brasil. O primeiro em São Paulo, no dia 19 de março, no Unimed Hall, e o segundo no dia 20, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia. A banda alemã Tokio Hotel adiou os shows que faria na América Latina nos próximos dias. Estavam previstas apresentações no Equador, Chile, Peru, Bolívia, Argentina e Brasil. O show em São Paulo aconteceria no dia 22 de março, no Carioca Club.

Lançamentos de filmes

No Brasil, os filmes A Menina que Matou os Pais/O Menino que Matou Meus Pais, que retratam o caso Suzane von Richthofen sob dois pontos de vista diferentes – o da mulher e de seu namorado, Cristian Cravinhos – tiveram suas estreias adiada. A produção dos longas, no entanto, ainda não divulgou uma nova data para o lançamento. No mundo, vários filmes aguardados como Mulan, Velozes e Furiosos 9, Um Lugar Silencioso 2, Os Novos Mutantes e 007- Sem Tempo para Morrer sofreram mudanças nos calendários de estreia.

Festival de Teatro de Curitiba

O evento que reúne peças teatrais nacionais e internacionais foi adiado para setembro deste ano, entre os dias 1º e 13. Segundo a organização do festival, a decisão foi tomada com base na “segurança e cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe de trabalho”.

Música em Trancoso

De acordo com a organização do evento, o 9º Música em Trancoso foi cancelado “após consulta ao Ministério Público e aos órgãos de saúde pública da Bahia”. O festival, que apresenta uma vasta programação musical, estava previsto acontecer entre 14 e 21 de março.