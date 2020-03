Último fim de semana de verão terá calor em SP

Antes tarde do que nunca! Depois de o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ter registrado em fevereiro temperaturas abaixo do normal e também a menor média de máximas para a época desde 2004, março trouxe o calor que estava sumido e promete fechar o verão com chave de ouro.

O último final de semana da estação deve começar bem quente e esquentar mais a cada dia, com pouca chance de chuva. Nesta sexta-feira, a mínima fica perto de 18ºC, mas os termômetros podem bater 30ºC, com tempo parcialmente nublado.

Sábado, o céu fica claro e com poucas nuvens, tendo mínima também de 18ºC e máxima de 32ºC. Há baixa possibilidade de chuva isolada no período da tarde, mas nada intenso.

E no domingo o clima fica mais quente ainda, com temperatura entre 20ºC e 33ºC, tempo claro e com poucas nuvens, de acordo com o Inmet.

O verão termina oficialmente no dia 20 deste mês e o outono começa à 0h50 da mesma data e acaba apenas às 18h44 do dia 20 de junho.