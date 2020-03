Previsão do Tempo: sábado terá sol, mas pode chover à tarde em SP

O fim de semana será de sol e calor, mas há possibilidade de chuvas isoladas no final das tardes.

Este sábado (14) começa já ensolarado e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno de 18°C, enquanto as máximas podem chegar aos 32°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

No final da tarde, o céu ganha mais nuvens, mas possíveis chuvas devem ocorrer apenas de forma rápida e muito isolada na Grande São Paulo.