Polícia reconstitui assassinato de família no ABC

A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira a reconstituição do crime no qual o casal Romuyuki e Flaviana Gonçalves, e seu filho de 15 anos, Juan Victor, foram encontrados mortos dentro do porta malas de um carro em São Bernardo, em janeiro.

Os cinco suspeitos de participar do crime, incluindo Ana Flávia Gonçalves, filha do casal, e sua namorada, Carina Ramos – que estão em prisão temporária desde o começo de fevereiro – participaram de forma individualizada da reconstituição. Um por vez contou a sua visão do ocorrido.

A reconstituição e os resultados das perícias são as últimas fases antes do indiciamento dos suspeitos.

O grupo teria planejado um roubo à casa da família, matado todos após não conseguir o dinheiro e depois os colocado em um carro, que foi queimado.