Particulares suspendem aulas e Unicamp vai reavaliar decisão

Mesmo sem casos confirmados de covid-19, faculdades particulares e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) cancelaram, ontem, aulas e atividades.

Entre as particulares que cancelaram aulas estão ESPM, Insper, Faap, Fiam Faam, Cásper Líbero e Belas Artes. As aulas estão previstas para voltar entre os dias 17 e 23 de março.

Ontem de manhã, a Unicamp havia soltado comunicado informando que as aulas estariam suspensas até o próximo dia 29. No entanto, reitores da USP, Unesp e Unicamp acordaram seguir as recomendações do Ministério da Saúde – que não prevê suspensão das aulas até o momento. Após a reunião no fim da tarde de ontem, a Unicamp informou que irá rediscutir internamente a suspensão das atividades.

A PUC, que tem dois alunos confirmados com a doença, também disse ontem que segue as recomendações do Ministério da Saúde e que continua funcionando.

Estadual e municipal

Em comunicado conjunto, as secretarias estadual e municipal da Educação informaram ontem que, por ora, as aulas das duas redes não serão suspensas, seguindo recomendação dos órgãos oficiais de saúde para a prevenção da transmissão do novo coronavírus.

O texto informa que funcionários das secretarias receberam treinamento sobre o assunto.