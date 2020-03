Governo de Minas Gerais decreta situação de emergência por conta do coronavírus

O governo de Minas Gerais decretou situação de emergência na saúde em virtude da pandemia do Coronavírus. A medida foi publicada nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial do Estado.

O texto também prevê medidas para o enfrentamento da doença, como a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas e tratamentos médicos específicos.

Veja também:

Veja eventos que foram cancelados ou adiados no Brasil pelo surto de coronavírus

Cruzeiro é isolado no Recife após passageiro idoso apresentar sintomas de coronavírus

Além disso, o decreto dispensa a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Minas Gerais possui 289 casos de coronavírus em investigação, apenas dois foram confirmados até o momento, contraídos em viagens ao exterior.

A cidade com mais suspeitas da doença até agora, segundo a Secretaria de Estado de saúde, é Belo Horizonte, com casos 94 em investigação.