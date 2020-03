Engavetamento fecha pista expressa da Raposo Tavares sentido São Paulo

A Rodovia Raposo Tavares está totalmente fechada na pista expressa para São Paulo, km 98, em Sorocaba.

Por volta das cinco horas da manhã, houve um grande engavetamento no local.

Leia mais:

Particulares suspendem aulas e Unicamp vai reavaliar decisão

China declara fim do pico de covid-19

>De acordo com a CCR ViaOeste, quatro pessoas morreram, uma está em estado grave, outra em moderado e 90 vítimas saíram ilesas.

Ainda há mais vítimas em atendimento.

Segundo a concessionária, duas carretas, dois caminhões, um ônibus, uma van e um carro estão envolvidos.

A CCR ainda informa que houve mais dois acidentes no trecho, um no km 94 e outro no km 99 – ambos no sentido de São Paulo.

Ainda não há detalhe sobre esses dois casos.