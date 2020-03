Coronavírus: Governo antecipa pagamento do 13º para aposentados

O Governo Federal vai antecipar uma parcela do décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A medida foi anunciada nesta quinta-feira, 12, pelo Ministério da Economia para tentar minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O pagamento de R$ 23 bilhões referentes à parcela de metade do décimo terceiro será efetuado em abril.

O Ministério da Economia anunciou, ainda, a suspensão por 120 dias da realização da prova de vida dos beneficiários do INSS.