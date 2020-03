Coronavírus: Escolas públicas de SP devem cancelar aulas a partir do dia 23

O ensino público do Estado de São Paulo terá interrupção total de atividades a partir do dia 23 por decisão do governador João Doria.

Em coletiva, Doria explicou que não é possível o cancelamento abrupto das aulas. Por isso, escolas estarão abertas normalmente na semana que vem para orientar pais e alunos sobre o coronavírus.

A rede de ensino particular está orientada pelo governo a seguir o mesmo procedimento.

Além disso, o governo recomenda também a suspensão de eventos com público acima de 500 pessoas.