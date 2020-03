Verbas podem ser adiantadas se não houver recursos extraordinários, diz ministro da Saúde

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou na manhã desta quinta-feira, 12, que pode adiantar o Orçamento caso não haja liberação de novos recursos para a contenção do coronavírus. O governo estuda editar uma Medida Provisória para liberar verbas extras por causa da pandemia, mas o ministro acha que não será necessário. "Acho que não vai ser MP, não. O diálogo com o Congresso foi bom, todos estão bem a par da situação. Mas se não tiver recursos, eu antecipo. O que gastaria em novembro, gasto agora."

O ministro está no Rio, onde tem uma série de compromissos ao longo do dia. "O Rio de Janeiro deve se preparar, sabemos das fragilidades do Rio", comentou.

Ao abordar aspectos mais políticos da crise, Mandetta disse que desde o começo pedia que o coronavírus fosse classificado como uma pandemia. Ele garantiu ainda que constituiu em Brasília um núcleo de especialistas no vírus. "Vamos lutar com a força que temos, fazer o que se espera", afirmou Mandetta. "Fechar fronteiras do Brasil não seria o ideal."

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro já ter minimizado a crise mundial, o ministro disse que o tem mantido informado sobre os desdobramentos do caso. "O presidente está sendo cuidado por milhões de pessoas que o adoram." Bolsonaro está sendo monitorado após voltar de viagem feita aos Estados Unidos.