Trump foi informado de caso de coronavírus em Wajngarten

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que foi informado através da mídia de que o secretário de Comunicação da Presidência do Brasil, Fabio Wajngarten, contraiu o novo coronavírus (Sars-CoV-2).

"Não fizemos nada de especial. Estávamos juntos no jantar, sentados um ao lado do outro, e tivemos uma boa discussão. Vamos ver o que acontece", disse a um jornalista durante sua coletiva no Salão Oval da Casa Branca.

O presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que acompanharam o secretário em viagem a Miami, nos Estados Unidos, estão sendo monitorados desde a quarta-feira, 11, após Wajngarten apresentar sintomas de gripe e ser submetido a um teste para o coronavírus.