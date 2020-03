Sobe para 73 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde contabiliza 52 pacientes no país e os outros 21 devem entrar hoje na lista da pasta nesta quinta-feira, 12, de acordo com reportagem da BandNews FM. Nesta última quarta-feira, 11, São Paulo teve 16 novos casos depois de testes positivos realizados no Hospital Albert Einstein.

A Bahia registrou mais um caso, o terceiro na cidade de Feira de Santana; todos os pacientes da doença no estado moram no município. O Rio Grande do Sul também teve dois novos casos na noite de ontem.

Pernambuco também confirmou dois casos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou nesta quarta-feira, 11, em conferência em Genebra que os casos do novo coronavírus pelo mundo já configuram uma pandemia.

De acordo com a OMS, o número de casos, mortes e países afetados deve subir nos próximos dias e semanas. Com mais de 118 mil casos no mundo, essa classificação sinaliza que transmissões recorrentes estão acontecendo em distintas partes e de forma simultânea no planeta.